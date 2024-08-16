Автомобили «Москвич» получат стекла российского производства

Автомобили, выпускаемые под отечественным брендом «Москвич», будут оснащаться отечественными стеклами в рамках локализации производства в нашей стране.

Производитель сообщает о том, что с конца текущего года автомобили с индексом «3» и «3е» будут комплектоваться отечественными стеклами, которые будут выпускаться на производственным мощностях Борского стекольного завода. Борский стекольный завод будет производить все виды автомобильных стекол для российских кроссоверов. Также сообщается о том, что на этом локализация сборочного процесса автомобилей «Москвич» в текущем году не закончится.

В настоящее время «Москвичи» комплектуются отечественной системой «ЭРА-Глонасс», а также при производстве используются российские технические жидкости. В конце текущего года в автомобили «Москвич» также будут устанавливаться колесные диски и аккумуляторы, выпущенные в нашей стране. В следующем году в комплектации кроссоверов появится телематика и элементы сидений, также отечественной разработки в рамках локализация производства.

Производитель же считает локализацию производства серьезным шагом в совершенствовании производственного цикла. В настоящее время в стенах автозавода налажена сборка автомобилей по полному циклу, в который входит сварка и окраска кузовных деталей. В планах у «Москвича» начать штамповку кузовных деталей из российских компонентов, что должно привести к удешевлению производства, что прямым образом скажется на конечной стоимости кроссоверов.

Напомним, что в настоящее время приобрести новый кроссовер «Москвич 3» можно по цене от 1 770 000 рублей. В движение автомобиль приводит 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 136 лошадиных сил, привод передний, трансмиссия вариаторная.