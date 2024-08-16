Эксперт рассказал, в чем опасность перегрева салона автомобиля на жаре

Детей и животных не стоит оставлять в автомобиле в жаркую погоду, потому что температура воздуха в закрытом салоне машины поднимается очень быстро. Об этом «Москве 24» рассказал председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.

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Он подчеркнул, что в этом случае температура может быть на несколько десятков градусов выше уличной, что превратит авто в «парник на колесах». Поэтому для оставленных там детей и животных могут наступить трагические последствия.

«Вообще оставлять маленьких детей в автомобиле не стоит. Зимой могут замерзнуть, летом — перегреться. А если машина заведена и ветром потянет выхлоп в салон, ребенок рискует задохнуться. Также в автомобиль могут въехать, как бы он ни был припаркован», — предупредил Гринин.

Помимо этого, эксперт не советует оставлять в салоне газовые баллончики, аэрозоли, зажигалки и газировку, потому что в жару они могут взорваться.

14 августа Telegram-канал «Mash на Мойке» писал, что в Ленинградской области взорвавшийся в автомобиле газовый баллон опалил лицо женщине. Женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У нее диагностировали ожоги лица первой и второй степени.