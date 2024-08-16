В России стартует крупнейшая автомобильная выставка MIMS Automobility Moscow

19 августа в московском «Экспоцентре» стартует главная профессиональная площадка рынка послепродажного обслуживания в РФ – MIMS Automobility Moscow 2024. Уже третий год подряд в ней примет участие сервис по проверке и подбору машин с пробегом «Автокод». Мероприятие продлится до 22 августа.

© АвтоКод

Сообщается, что в выставке будут задействованы более 1 900 компаний отрасли, международные и отечественные поставщики автокомпонентов, профессионалы автомобильного бизнеса и СТО. Они представят собственные новинки и продуктовые линейки сразу в нескольких областях:

автозапчасти;автоаксессуары;товары для обслуживания автомобиля.

Для участников мероприятия состоятся мастер-классы, презентации и выступления ведущих спикеров автопрома. При этом открытая конференц-площадка AGORA позволит в числе первых получить эксклюзивную информацию по рынку от профессионального сообщества.

Также сообщается, что для всех желающих будет возможность попасть на выставку бесплатно по промокоду MIMS24-YARRX. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке, а промокод применится автоматически. Бесплатный проход будет действителен в течение всех дней мероприятия.