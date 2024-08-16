Представлен электрический кроссовер Acura на платформе собственной разработки

Acura показала концептуальный кроссовер в стиле спорткара NSX.Acura Performance EV — это шоукар, публичная премьера которого состоится в рамках автомобильной недели в калифорнийском Монтерее. Он предвещает появление серийного электрического кроссовера на платформе собственной разработки Honda, который выйдет на рынок в 2025 году и станет первой «зеленой» моделью на конвейере завода марки в штате Огайо.

© Motor.ru

Партнерство Honda и General Motors, которое предполагало использование японской компанией американской платформы Ultium, не задалось. Электрическая архитектура оказалась недоработанной, и Honda, которая успела выпустить на ней две модели (Honda Prologue и Acura ZDX), отказалась от дальнейшего партнерства с GM по этому направлению. Вместо этого Honda сосредоточилась на разработке собственной «тележки» для электрокаров, и концепт Acura Performance EV предвестил ее появление.

© Acura

© Acura

© Acura

© Acura

© Acura

© Acura

Концепт представляет собой кросс-купе на 23-дюймовых дисках, дизайн экстерьера которого оформлен с оглядкой на отправленный в отставку спорткар NSX. В Acura обещают, что некоторые стилистические решения Performance EV в будущем будут реализованы на серийных машинах. У шоукара крошечные камеры вместо наружных зеркал, скрытые дверные ручки, безрамочные двери и заглушка на месте радиаторной решетки сложной многогранной формы.

Никакие технические подробности не приводятся. Пока лишь отмечается, что будущий серийный кроссовер, появление которого запланировано на 2025 год, станет первой моделью для рынка США, построенной на оригинальной электрической платформе Honda. Кроме того, это будет первый электрокар, который «пропишется» на предприятии Honda в Мэрисвилле, где в настоящее время производятся Accord, Acura Integra и TLX.

«Тележка» собственной разработки в дальнейшем будет использоваться и для других электрокаров Honda и Acura. Батареи же для них будет выпускать новое предприятие в США, которое строится в партнерстве с LG Energy Solution.