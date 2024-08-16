Porsche 911 Turbo получил спецверсию в честь собственного юбилея

Компания Porsche выпустила особый 911 в честь юбилея Turbo-версии. Исполнение называется 911 Turbo 50 Years и основано на актуальном Turbo S с оппозитной «шестеркой» 3.8 мощностью 650 лошадиных сил. Спорткар получил особый декор, в том числе наклейки в стиле прототипа 930-го из 1970-х, салон с отделкой фирменной шотландкой и стайлинг-пакет 50 Years of Turbo Heritage Design. Цена — от 274 тысяч евро, что соответствует 26,6 миллиона рублей.

© Motor.ru

В этом году Porsche отмечает полувековой юбилей 911 Turbo. Такая модификация появилась у модели в 1974-м, и на тот момент это был самый быстрый серийный автомобиль. Собственно, памятной дате и посвящен лимитированный 911 Turbo 50 Years. Исполнение основано на актуальном Turbo S и принципиально отличается только декором. Тираж составит 1974 экземпляра, цена — от 274 тысяч евро, на 27 тысяч дороже исходника.

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

Узнать спецверсию можно по боковым наклейкам, отсылающим к прототипу 911 Turbo, представленному на Франкфуртском автосалоне 1973 года. Для них, а также ряда других элементов использован зарезервированный за Turbo-версиями оттенок Turbonite. Сиденья и двери украшает шотландка с узором Маккензи — тоже, между прочим, часть истории 911 Turbo. Стойки и солнцезащитные козырьки обтянуты материалом Race-Tex с перфорированной поверхностью, а у аналоговых часов Porsche Design Subsecond оригинальное оформление.

© Porsche

© Porsche

Особо ностальгирующие вдобавок могут заказать стайлинг-пакет 50 Years of Turbo Heritage Design. В этом случае купе окрасят в «металлик» Aventurine Green (доступна и вся палитра 911-го) и нанесут на боковины трёхкомпонентную графику. Капот украсит логотип Porsche 1964 года. В салоне будет больше кожи и шотландки, а шкалы приборов и часов станут зелеными. Приложением к машине будет идти хронограф с разработанным Porsche Design калибром WERK 01.200.

© Porsche

© Porsche

© Porsche

В движение лимитированный спорткар приводит стандартная оппозитная «битурбошестерка» 3.8, развивающая 650 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Тяга на колеса идет через восьмиступенчатый «робот» PDK. 911 Turbo S оснащен системой PTV Plus, заниженной на 10 миллиметров адаптивной подвеской с лифтом передней оси, матричными фарами, а также углеродокерамикой PCCB. До ста машина разгоняется за 2,7 секунды, до 200 километров в час — за 8,9. Максималка — 330 километров в час.