Минивэн Hyundai Custo получил рестайлинг

Компания Hyundai опубликовала официальные фотографии обновлённой версии минивэна Custo. Публичный дебют новинки состоится 26 августа.

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Решётка радиатора осталась с прежним дизайном, однако в неё теперь интегрированы дневные ходовые огни, которых раньше были размещены в нишах бампера - теперь в них красуется сеточка. Задняя часть, судя по всему, изменений не получила.

Салон также не имеет отличий, не считая нового цвета обивки. Китайские сайты пишут, что Hyundai подготовила для Custo новые составы комплектаций, а также новую прошивку мультимедиа с поддержкой популярных сервисов.

Моторная гамма осталась прежней. "Кусто" в КНР можно купить с турбированными двигателями объёмом 1.5 и 2.0 литра мощностью 170 и 236 л.с. Оба агрегатированы 8-диапазонной АКП с гидротрансформатором. Цена на автомобиль лежит в диапазоне 170-219 тысяч юаней (2,03-2,62 млн рублей).

Hyundai Custo планируют выпускать на заводе в Казахстане. В Россию модель поставляется под именем Custin по параллельному импорту.