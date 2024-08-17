Эксперт рассказал, когда можно обжаловать штраф за превышение скорости

Эксперт назвал ситуацию, при которой можно оспорить штраф за высокую скорость. Ранее глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что с 1 сентября 2024 года в силу вступят новые правила размещений камер фиксации нарушений правил дорожного движения. Он заявил, что будет следить за исполнением распоряжения, особенно, за самим установкой устройств, потому что сейчас «они во многих местах размещены с нарушениями».

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Эксперт объяснил, что государственная инспекция отвечает только за камеры, установленные на её машинах, и за передвижные комплекс. Остальные камеры принадлежат собственникам дорог, эксплуатирующим организациям или местным органам. Можно предположить, что с новыми правилам число камер сократится — в населенных пунктах они должны будут висеть с промежутком в один километр, в остальных местах — с промежутком в 5 километров.

Возможно, список камер официально появится в открытом доступе, и тогда можно будет сверить правомерность размещения камеры в соответствии с регламентом. С установленных не по уставу камер можно будет смело обжаловать штраф.

Возникает другой вопрос — куда обращаться в случае выявленного нарушения. На незаконные штрафы можно жаловаться либо в ГИБДД, которая выписала штраф, либо онлайн. Чем больше жалоб поступит на конкретную камеру, тем больше шансов, что их рассмотрят, говорит эксперт.