Игра UNO доступна для автомобилей BMW и MINI

В 2022 году BMW заключила партнерство с AirConsole, чтобы внедрить видеоигры в автомобили бренда. Ключевым преимуществом AirConsole является возможность подключения различных устройств, таких как смартфоны.

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С 21 августа 2024 года, игра UNO станет доступной более чем в 500 000 автомобилей. Игра будет автоматически распространяться по воздуху на соответствующие модели BMW и MINI.

Официальный анонс UNO состоится на следующей неделе на gamescom 2024, игровой выставке, которая пройдет с 21 по 25 августа в Кельне.

Генеральный директор AirConsole Энтони Клико отметил: «UNO отлично демонстрирует преимущества AirConsole с её доступностью для всех, интеграцией с автомобильным оборудованием и игровым опытом, управляемым через телефон».

Важно отметить, что игроки будут видеть свои карты только через подключенные устройства. Хотя это может немного отвлекать от концепции «Ultimate Driving Machine», внедрение таких популярных игр, как UNO, является удачным шагом BMW в сторону технологического лидерства.

В игры можно будет играть только на стоянке, и участвовать смогут до четырех игроков.

«Такого опыта невозможно достичь, используя только сенсорный экран или Bluetooth в информационно-развлекательной системе», — заявил Клико.

Интересно, получит ли ваш автомобиль обновление с UNO? Если у вас более новая модель BMW, скорее всего, вы его увидите. BMW сообщает, что обновление получат все автомобили с операционной системой 9 и пакетом BMW Digital Premium или MINI Connected. Пользователи iDrive 8.5 также получат его при наличии BMW ConnectedDrive Professional. В некоторых странах, таких как Южная Африка, Австралия, Япония, Новая Зеландия, Сингапур и Индия, требуется наличие опции Personal eSIM. К сожалению, владельцы автомобилей 2-й, 3-й или 4-й серии не получат доступ к UNO.