Еще шесть автомобильных марок снизили стоимость на свои модели в России

Автомобильные бренды снова переписали ценники на модели. В первой половине августа 6 марок снизили стоимость на свои модели. Среди всех брендов, которые обновили прайс-листы, больше оказалось тех, кто уменьшил цены, а не поднял их. Снижение составило 20−600 тыс. рублей. Дороже стали автомобили пяти марок, сообщает портал Avtonovostidnya.ru. Машины прибавили 15−270 тыс. рублей.

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Компания «Автомобильные технологии», которая выпускает автомобили Citroen на мощностях завода «ПСМА Рус» под Калугой, вычла из цены кроссовера Citroen C5 Aircross сразу 400 тыс. рублей.

Рестайлинговые кроссоверы Chery Tiggo 4 Pro и Chery Tiggo 8 Pro Max стали доступнее за счёт выросшей прямой скидки. Выгодное предложение на Tiggo 4 Pro выросло на 90 тыс. рублей, а на Tiggo 8 Pro Max — на 20−150 тыс. рублей.

Компания «МБ Рус», официальный дистрибьютор Foton, предложила прямую скидку 500 тыс. рублей на полноприводный китайский пикап Tunland G7 в топовой комплектации 2023 года выпуска.

Почти все модели Changan тоже стали доступнее. У одной части модельного ряда снизились цены, а у другой — выросла прямая скидка. Цены изменились в меньшую сторону на 30−200 тыс. рублей.

«Моторинвест» обрушил цены на кроссовер DFSK ix5 аж на 600 тыс. рублей.

Exeed переписывал ценники за первые две недели августа дважды. Сначала снизились цены на рестайлинговый флагманский кроссовер VX. Некоторые комплектации кроссовера RX тоже подешевели, а некоторые стали дороже. Затем Exeed вновь снизил цены на модель RX. В результате две его версии стали стоить столько же, сколько до подорожания, а подешевела аж два раза — на 250 тыс. и 100 тыс. рублей.

Geely поднял ценник почти на весь модельный ряд — плюс 15−30 тыс. рублей. А с учётом уменьшения специальных предложений максимальное подорожание составило 65 тыс. рублей.

Белорусский клон Geely, марка BelGee, поднял цены на все комплектации кроссоверов X50 (копия дорестайлингового Geely Coolray) и X70 (копия Geely Atlas Pro) на 15 тыс. рублей.

В модельном ряду Jaecoo подорожали комплектации 2023 года кроссовера J7. Раньше они продавались с прямой скидкой в размере 220−470 тыс. рублей.

Отечественная Lada тоже обновила ценники. Семейство Granta вместе с версиями Sport и Sportline, а также внедорожники Niva Legend и Niva Travel подорожали на 20−45 тыс. рублей.