Эксперт перечислил несколько способов экономии при оформлении ОСАГО

Эксперт Вяльшина перечислила несколько способов экономии при оформлении ОСАГО.

Стоимость полиса ОСАГО зависит от многих факторов и рассчитывается индивидуально, но есть способы, позволяющие сэкономить при его покупке. Об этом рассказала руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина. Чтобы оформить самую дешевую страховку ОСАГО, необходимо соответствовать трем условиям: большой стаж вождения; отсутствие аварий; владение умеренно мощной машиной.

На стоимость полиса также влияет срок действия – на короткий срок будет дороже, чем при оформлении на год, подчеркивает Вяльшина. Чтобы сэкономить на приобретении полиса, нужно воспользоваться агрегаторами ОСАГО.

«Мы рекомендуем пользоваться агрегаторами разных страховщиков. В них можно сравнить персональные базовые ставки и за счет разницы в тарифах существенно сэкономить. Многие компании предлагают различные акции на своих сайтах, когда вы рассчитываете ОСАГО по их калькуляторам, чтобы заманить клиентов. Так вы можете получить скидку», – уточнила эксперт.

Если автовладелец не готов платить большую сумму за страховку, нужно выбирать менее мощный автомобиль. У авто мощностью до 50 л.с. самый низкий коэффициент в формуле для расчета ОСАГО – 0,6. А самый высокий у машин мощностью более 150 л.с. – 1,6. Многие страховые компании учитывают историю нарушений ПДД, поэтому желательно не получать штрафы и не попадать в аварии, советует Вяльшина.

Цена страховки с ограничениями почти в два раза дешевле, чем неограниченная или «открытая», потому что первая высчитывается на основании личных коэффициентов водителей, тогда как «открытая» –по общим.

«Если в полис нужно вписать автомобилиста с высокими КБМ (коэффициентом бонус-малус) и КВС – коэффициентом возраста и стажа вождения, выгоднее оформлять ОСАГО без ограничений. Страховка может обойтись в несколько раз дешевле, и машиной будут вправе пользоваться разные водители», – подчеркнула специалист.

Если автовладелец не планирует пользоваться машиной на постоянной основе, при оформлении ОСАГО нужно указать конкретный период ее эксплуатации, отмечает Вяльшина. В этом случае страховка будет дешевле примерно на 20%, страховщики снижают коэффициент сезонности, если авто используется меньше девяти месяцев в году.

Есть еще коэффициент «бонус-малус» – он учитывают все страховые компании. Каждый год за безаварийную езду водителю делают скидку по ОСАГО примерно на 5% именно из-за КМБ, но за грубые нарушения ПДД и ДТП ее сумма может существенно вырасти. Если водитель стал участником ДТП не по своей вине и лишился скидки за безаварийную езду, нужно написать заявление в страховую компанию с просьбой проверить установленный КБМ и отправить данные в АИС РСА, советует Вяльшина. Также необходимо тщательно проверять все данные в договоре со страховой компанией и не включать в страховку новичков, вообще лучше быть единственным водителем в полисе, подытожила эксперт.