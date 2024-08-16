Acura продемонстрировала возможности тюнинга Integra Type S

Компания Acura показала трековую версию лифтбека Integra.Прототип Integra Type S HRC использует компоненты от гоночной Integra Type S HRC TCX, а также специально разработанные детали — в том числе углепластиковые внешние панели и элементы подвески. Двигатель 2.0 от Honda Civic Type R в целом тот же, но с улучшенным охлаждением. В будущем всё это может стать частью фирменного каталога Honda Racing Corporation.

© Motor.ru

Для Monterey Car Week компания Acura подготовила сразу две премьеры: бьюйкоподобный кроссовер Performance EV Concept и трековый лифтбек Integra Type S HRC Prototype. Задача первого — показать дизайн электрокаров следующего поколения, второго — потенциал заводского тюнинга. Компоненты для прототипа разработали в стенах Honda Racing Corporation (HRC), и есть шансы, что они появятся в свободной продаже.

Основной упор инженеры HRC сделали на снижение веса (минус 91 кг) и улучшение аэродинамики. Integra получила углепластиковый капот, крышу, панели задних дверей. В салоне появились композитные кресла-ковши обанкротившейся Recaro, а вместо заднего дивана соорудили полку, на которой можно закрепить дополнительный комплект колес. Оптимизировать ток воздуха вокруг кузова помог увеличенный сплиттер, воздухоотводы и регулируемое углепластиковое антикрыло на алюминиевых опорах.

© Acura

© Acura

© Acura

© Acura

© Acura

© Acura

© Acura

Серьезно доработана и повестка. Во-первых, машина опущена на 15 миллиметров. Во-вторых, установлены оригинальные койловеры, настраиваемый задний стабилизатор и развальные пластины от гоночной Integra Type S HRC TCX. Колеса кованые, диаметром 19 дюймов. На обеих осях стоят двусоставные тормозные диски, спереди — с шестипоршневыми суппортами Brembo. Даже двигатель 2.0 VTEC получил порцию обновок (увеличенный интеркулер и облегченный выпуск) — но мощнее от этого не стал.

© Acura

© Acura

© Acura

© Acura

Мотор у Integra Type S — от Honda Civic Type R. Он выдает 324 лошадиные силы и 420 Нм крутящего момента и работает в паре с шестиступенчатой «механикой». Серийному лифтбеку положен винтовой дифференциал повышенного трения, передняя подвеска dual-axis с отдельными поворотными кулаками (такая конструкция уменьшает эффект силового подруливания), адаптивные амортизаторы и утолщённый стабилизатор поперечной устойчивости.