В России стартуют испытания идеального грузовика для доставки посылок

ГАЗ создал специальный грузовик для российских маркетплейсов. В прошлом году Горьковский автозавод представил «переднеприводную "Газель"» — концептуальный фургон SDV 3.5, где цифры указывают на полную массу, а загадочная аббревиатура означает «Универсальный автомобиль для служб доставки». Это чисто электрическая машина, адресованная маркетплейсам.

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Главные особенности низкопольного электрофургона — это сдвижные боковые двери, а также сквозной проход между кабиной и грузовым отсеком. Сзади предусмотрены откидной пандус и автоматические двери роллетного типа.

Как стало известно редакции Quto, к проекту SDV 3.5 недавно подключилась команда программы развития лидеров БС-250. Сперва участники изучили концепт, а сейчас стартуют совместные испытания машины, в которых примут участие маркетплейсы.

«Это удобная машина для курьера. Водитель сможет доставлять на порядок больше посылок, чем на обычном автомобиле», — считает Андрей Кузнецов, директор по развитию и инновациям Горьковского автозавода.

Как подсчитали газовцы, сейчас водитель, что развозит заказы, управляет автомобилем всего 2,5 часа, а 70% времени уходит на выдачу посылок клиентам. Эти затраты можно сократить, если заменить обычные фургоны мобилями вроде SDV 3.5.

И продолжая тему комтранса. У кроссовера «Москвич 3» появилась грузовая версия: ФГУП «Главный центр специальной связи» заказал партию переоборудованных машин для выполнения служебных задач.