Литовская таможня скорректировала запрет на въезд машин из Белоруссии

Литва снова пересмотрела решение об автомобилях с белорусскими номерами.Только вчера прибалтийское государство объявило, что вводит тотальный запрет на пересечение своей границы для всех машин, зарегистрированных на территории соседней Белоруссии, как сегодня стало известно, что власти Литвы пересмотрели отдельные положения запрета.

Таможенная служба страны 16 августа разместила на своём сайте информацию, в которой указано, что в соответствии с регламентом предусмотрена возможность применения исключений из этого запрета.

Белорусские автомобили смогут въезжать в Литву и после17 августа, если они не предназначены для продажи, принадлежат гражданину Белоруссии с действительной визой, выданной Литвой, а также временным или постоянным ВНЖ в этой стране.

Зарегистрированные в Белоруссии машины, которые в настоящий момент находятся в Литве, обязаны до 18 января 2025 года покинуть её территорию. До этой даты они являются полноправными участниками дорожного движения с правом регистрироваться в республике. Лица, пренебрегающие этим положением, будут считаться нарушителями законодательства и подлежат ответственности, предусмотренной статьёй 515 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей штраф и конфискацию автомобиля.

Запрет не распространяется на въезд на территорию ЕС и Литвы автомобилей с дипломатическими номерами для личного пользования сотрудниками диппредставительств и их ближайшими родственниками, а также для перевозки останков.