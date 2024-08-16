BMW представила новый М5 Touring — самый мощный универсал в истории

Компания BMW представила третье поколение «заряженного» универсала М5 Touring. Новинка получила аналогичную седану гибридную силовую установку, позволяющую модели разгоняться до 305 километров в час. При этом универсал оказался тяжелее на 63 килограмма. Баварская марка открыла прием заказов на модель. Приобрести М5 Touring смогут жители США, Канады и Великобритании за 145 000 долларов (примерно 12,8 миллиона рублей по текущему курсу).

© Motor.ru

В сравнении с обычным универсалом M5 оказался на 75 миллиметров шире спереди и на 48 миллиметров сзади. Уже в базовой комплектации модель получила адаптивную подвеску, активное рулевое управление, а также спортивный задний дифференциал и разноразмерные колеса диаметром 20 и 21 дюйм. Углерод-керамические тормоза — опция.

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

Под капотом универсала находится гибридная силовая установка, которая включает в себя 4,4-литровый V8 мощностью 585 лошадиных сил и 197-сильный электромотор. Таким образом, суммарная отдача системы составила 727 лошадиных сил. В трансмиссии используется восьмидиапазонный «автомат». До «сотни» новинка разгоняется за 3,6 секунды, что на 0,1 секунды медленнее седана M5. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час. Однако за доплату ее увеличат до 305 километров в час.

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

Кроме того, М5 Touring способен передвигаться исключительно на электротяге. В таком случае максимальная скорость автомобиля составит 140 километров в час. Благодаря батарее емкостью 18,6 киловатт-часов, без подзарядки универсал проедет до 67 километров. Кроме того, водитель может отключать полный привод и систему стабилизации.

В конце июня стало известно о планах BMW возродить 6-Series. Для модели планируют кузова купе и кабриолет.