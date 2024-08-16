Представлен Lincoln Navigator 2025 года, который бросит вызов Cadillac Escalade

Новинка не для нас: рассматриваем в деталях Lincoln Navigator 2025 года. В США дебютировал «посвежевший» и улучшенный Navigator, который представлен как автомобиль 2025 модельного года. Американский внедорожник не только преобразился внутри и снаружи, но и стал роскошнее и технологичнее — с этой моделью Lincoln намерен побороться за клиентов с обновившемся недавно Cadillac Escalade. Navigator осовременили, добавив светящуюся полосу во всю ширину передней части и радиаторную решетку в стиле кроссовера Nautilus, а в салоне установили огромный 48-дюймовый экран.

© Motor.ru

Lincoln Navigator присутствует на рынке уже без малого три десятилетия, однако последнее время модель теряет популярность — тот же Escalade продается в три раза лучше. Однако в Lincoln рассчитывают, что с переходом в новый модельный год Navigator вернет себе расположение покупателей. Внедорожник многое позаимствовал у сменившего в прошлом году поколение кроссовера Nautilus, в частности, дизайн экстерьера в фирменном стиле под названием Quiet Flight 2.0.

© Lincoln

© Lincoln

© Lincoln

© Lincoln

Для внедорожника доступны колесные диски диаметром 22 либо 24 дюйма, на крыше имеются рейлинги, а главное нововведение — новая багажная дверь, которая разделена на две части: нижняя откидывается, а верхние две трети поднимаются. Из оснащения заявлены аудиосистема Revel Ultima 3D с 28 динамиками, раздельные кресла на втором ряду с подогревом, вентиляцией и массажем, а также полуавтопилот BlueCruise, который позволяет водителю убрать руки с руля во время движения по шоссе. Для смены полосы теперь достаточно просто включить поворотник. Помимо всего перечисленного, Navigator получил и адаптивную подвеску.

От Nautilus Навигатору 2025 года досталась изогнутая 48-дюймовая консоль информационно-развлекательного комплекса, которая занимает практически всю ширину передней панели. Еще один 11,1-дюймовый экран установлен чуть ниже по центру, с него осуществляется управление основными функциям.

Под капотом у Navigator без изменений: внедорожник комплектуется все той же 3,5-литровой «битурбошестеркой» мощностью 446 лошадиных сил, которая сочетается с десятидиапазонным автоматом.

Старт продаж обновленного Lincoln Navigator в США намечен на весну следующего года, то есть с разницей в несколько месяцев с конкурентами, рестайлинговыми Cadillac Escalade и Infiniti QX80. Цены на Навигатор 2025 года пока не объявлены, дореформенная же модель сейчас стоит от 83 265 долларов (7,38 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).