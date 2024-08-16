$88.80-1.2198.32-1.99
Войти в почту

Представлен Lincoln Navigator 2025 года, который бросит вызов Cadillac Escalade

Новинка не для нас: рассматриваем в деталях Lincoln Navigator 2025 года. В США дебютировал «посвежевший» и улучшенный Navigator, который представлен как автомобиль 2025 модельного года. Американский внедорожник не только преобразился внутри и снаружи, но и стал роскошнее и технологичнее — с этой моделью Lincoln намерен побороться за клиентов с обновившемся недавно Cadillac Escalade. Navigator осовременили, добавив светящуюся полосу во всю ширину передней части и радиаторную решетку в стиле кроссовера Nautilus, а в салоне установили огромный 48-дюймовый экран.

Представлен Lincoln Navigator 2025 года, который бросит вызов Cadillac Escalade
© Motor.ru

Lincoln Navigator присутствует на рынке уже без малого три десятилетия, однако последнее время модель теряет популярность — тот же Escalade продается в три раза лучше. Однако в Lincoln рассчитывают, что с переходом в новый модельный год Navigator вернет себе расположение покупателей. Внедорожник многое позаимствовал у сменившего в прошлом году поколение кроссовера Nautilus, в частности, дизайн экстерьера в фирменном стиле под названием Quiet Flight 2.0.

© Lincoln
© Lincoln
© Lincoln
© Lincoln

Для внедорожника доступны колесные диски диаметром 22 либо 24 дюйма, на крыше имеются рейлинги, а главное нововведение — новая багажная дверь, которая разделена на две части: нижняя откидывается, а верхние две трети поднимаются. Из оснащения заявлены аудиосистема Revel Ultima 3D с 28 динамиками, раздельные кресла на втором ряду с подогревом, вентиляцией и массажем, а также полуавтопилот BlueCruise, который позволяет водителю убрать руки с руля во время движения по шоссе. Для смены полосы теперь достаточно просто включить поворотник. Помимо всего перечисленного, Navigator получил и адаптивную подвеску.

От Nautilus Навигатору 2025 года досталась изогнутая 48-дюймовая консоль информационно-развлекательного комплекса, которая занимает практически всю ширину передней панели. Еще один 11,1-дюймовый экран установлен чуть ниже по центру, с него осуществляется управление основными функциям.

Под капотом у Navigator без изменений: внедорожник комплектуется все той же 3,5-литровой «битурбошестеркой» мощностью 446 лошадиных сил, которая сочетается с десятидиапазонным автоматом.

Старт продаж обновленного Lincoln Navigator в США намечен на весну следующего года, то есть с разницей в несколько месяцев с конкурентами, рестайлинговыми Cadillac Escalade и Infiniti QX80. Цены на Навигатор 2025 года пока не объявлены, дореформенная же модель сейчас стоит от 83 265 долларов (7,38 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).

Автоновости
Infiniti QX80
Lincoln Navigator
Cadillac Escalade
Cadillac
Lincoln