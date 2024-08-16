В Бразилии стали продавать бронированную Toyota Corolla

У Toyota Corolla появилась бронированная версия. Из-за угрозы уличного насилия и грабежей в Бразилии распространена такая опция, как бронирование легковых гражданских автомобилей. Поэтому бразильское подразделение Toyota договорилось о сотрудничестве с несколькими местными фирмами: Avallon, Carbon, Evolution Blindagens и Parvi Blindados. Они за дополнительную плату готовы установить защиту на Corolla, Corolla Cross, кроссовер SW4 (он же Fortuner на других рынках) и пикап Hilux.

© Motor.ru

В список услуг, которые предлагают компании, входят пуленепробиваемые стекла и усиление кузова. При этом ни класс бронирования, ни стоимость опций не объявлены. Но фирмы обещают, что бронированные Короллы защищены от уличных грабителей: они выдержат выстрелы из легкого стрелкового оружия или удары битами и металлическими трубами. Кроме того, на каждую машину предоставляют гарантию пять лет, а на некоторые элементы — 10 лет.

© Toyota Brazil

Бронирование доступно как для новых моделей, так и для подержанных автомобилей, но только если они были выпущены не ранее 2020 года. Перед установкой брони машины с пробегом проходят специальную проверку у авторизованного дилера Toyota.

Подобную услугу в свою время предлагала и компания Volvo. Четыре года назад шведский автопроизводитель выпустил целое семейство бронированных автомобилей совместно с бразильской Carbon Blindados. XC90, XC60 и XC40 можно было защищать по классу VR8 стандарта VPAM: для этого использовалась высокопрочная сталь толщиной 2,5−3 миллиметра и кевлар, а толщина стекол достигала 20 миллиметров.

Согласно докладу ООН Global Study on Homicide, в 2023 году Бразилия заняла первое место в мире по числу преднамеренных убийств — 45 тысяч случаев.