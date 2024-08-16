Jaguar на год приостановит продажи новых автомобилей на некоторых рынках

Jaguar делает неожиданный шаг в своем развитии: компания на целый год приостанавливает продажи новых автомобилей на некоторых рынках. Этот период тишины станет частью масштабной трансформации бренда, который стремится перейти на полностью электрическое будущее, сообщает SPEEDME.RU.

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В течение этого времени Jaguar прекратит производство всех моделей, кроме F-Pace. В конце года компания представит новый концепт, который станет предвестником будущих изменений. Директор Jaguar Роудон Гловер отметил, что концепт будет представлять собой «копию ничего», что означает полностью новый дизайн, не похожий на существующие модели.

Ожидается, что в новом автомобиле будут узкая и элегантная светотехника, отсутствие заднего окна и обновлённый фирменный орнамент с изображением «скачущего ягуара». Новый концепт будет четырёхместным купе с четырьмя дверями и, по словам Гловера, станет «более дерзким, чем вы могли бы ожидать». После запуска нового концепта модель F-Pace останется на рынке ещё некоторое время, но в конечном итоге и она будет снята с производства.

В некоторых регионах, где Jaguar приостановит продажи, новых автомобилей марки не будет около года. Гловер подтвердил в интервью Autocar, что к концу 2024 года на некоторых европейских рынках покупка новых Jaguar станет невозможной, а Великобритания последует за ними в начале следующего года. Этот период предшествует запуску новой полностью электрической линейки автомобилей Jaguar.