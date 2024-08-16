Новый седан Dodge Attitude вышел на рынок

Четырёхдверка американской марки, «донором» для которой стал «китаец» GAC Trumpchi Empow, уже доступна в Мексике в трёх исполнениях, цены известны.

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Предыдущий Dodge Attitude, который по-прежнему доступен на мексиканском рынке, представляет собой клон дореформенного небольшого седана Mitsubishi Mirage / Attrage. Ранее стало известно о том, что модель сменит поколение: прототипы новинки фотошпионы поймали на тестах, кроме того, будущий седан уже даже успели разыграть в местном реалити-шоу. И при этом только в начале текущего месяца появился официальный анонс следующего Attitude в сопровождении первого тизера. Теперь же модель рассекречена полностью.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, четырёхдверка нового поколения сменила «донора»: нынешний Dodge Attitude стал близнецом более крупного автомобиля китайской марки – GAC Trumpchi Empow, выпуск которого был налажен в 2021 году. Кстати, в рамках партнёрства китайского производителя и автогиганта Stellantis (ему принадлежит «штатный» бренд) ранее была создана ещё одна модель – около трёх лет назад на мексиканский рынок вышел кроссовер Dodge Journey, представляющий собой слегка перелицованный GAC Trumpchi GS5.

В основе нового Dodge Attitude лежит глобальная версия седана Empow со спортивным обвесом. Отметим, в родном Китае эта четырёхдверка GAC недавно была обновлена. Заметное визуальное отличие у Доджа, помимо логотипов и шильдиков, только одно – речь о рисунке радиаторной решётки в виде сетки (у «донора» – вертикально расположенные сдвоенные клинья). Модели положены 17- и 18-дюймовые колёсные диски, четыре варианта цвета кузова – белый, серебристый, серый и чёрный.

Габариты новинки Dodge такие же, как у «поднебесного» близнеца. Его длина равна 4700 мм (на 455 мм больше, по сравнению с предшественником), а расстояние между осями составляет 2736 мм (на 186 мм больше). Ожидается, что следующий Attitude на мексиканском рынке составит конкуренцию Volkswagen Jetta, Nissan Sentra, Mazda3 и Hyundai Elantra.

Интерьер модели тоже достался от «донора», так что на передней панели располагается большое горизонтальное табло, объединяющее и тачскрин информационно-развлекательной системы (диагональ – 10,25 дюйма), и виртуальную приборку такого же размера у средней и топовой версий (у базового варианта – 7 дюймов).

В список оборудования еще наверняка вошли современные ассистенты: адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков. Старый Dodge Attitude таким оснащением похвастать не может. Ещё в стандартное оснащение входят: шесть подушек безопасности, светодиодная головная оптика, датчик дождя, камера заднего вида, система стабилизации и электрический стояночный тормоз. У версий подороже есть двухзонный климат-контроль, люк в крыше, сиденья с подогревом и вентиляцией, электрорегулировки передних кресел, функция беспроводной зарядки смартфонов.

Все три версии нового Dodge Attitude предлагаются только с одним вариантом «начинки», она такая же, как у исходника. Под капотом находится 1,5-литровый турбомотор мощностью 170 л.с., его максимальный крутящий момент равен 184 Нм, в пару к нему предлагается семиступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением.

Цена новинки в Мексике стартует с отметки 399 900 песо (эквивалентно примерно 1,9 млн рублей по текущему курсу), среднюю версию можно купить за 454 900 песо (около 2,2 млн рублей), а топовый вариант Dodge Attitude обойдётся в 488 900 песо (порядка 2,3 млн рублей).