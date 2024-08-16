Новый Omoda C5 прошел краш-тест по азиатской методике

Рассекречены результаты краш-теста китайского кроссовера Omoda C5. Оценки модели появились на официальном сайте независимой организации ASEAN NCAP, проверяющей безопасность автомобилей для азиатских рынков. Модель C5, которая представлена не только в Азии, но и в России, набрала по итогам испытаний 88,64 балла — это лучший показатель в классе городских кроссоверов, и он соответствует максимальным пяти звездам. Те же пять звезд Omoda C5 ранее получила и от двух других организаций, проводящих краш-тесты: Euro NCAP и ANCAP.

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В испытаниях ASEAN NCAP принял кроссовер 2024 года выпуска, оснащенный 1,5-литровым мотором и шестью подушками безопасности. Краш-тесты по азиатской методике включают фронтальный удар на скорости 64 километра в час о деформируемый барьер с перекрытием 40 процентов, а также боковой удар о тележку, имитирующую автомобиль, на скорости 50 километров в час.

За безопасность водителя и взрослых пассажиров кроссовер заработал 36,77 балла из 40 возможных, за безопасность пассажира-ребенка — 17,36 балла из 20, за работу вспомогательных систем — 19,51 балл из 20, а за безопасность других участников движения (мотоциклистов) —15 из 20. В целом же C5 удалось набрать высшие баллы в 11 из 18 категорий испытаний.

В самой Omoda напомнили, что кузов кроссовера на 78 процентов состоит из высокопрочной стали, а ключевые элементы конструкции усилены сверхвысокопрочной сталью и сталью горячей штамповки, предел прочности которой достигает 1500 МПа. Это значительно повышает жесткость кузова, а также создает эффект капсулы, дополнительно оберегающей водителя и пассажиров.

Тот же кроссовер, но в спецификации для европейского рынка (там модель носит имя Omoda 5), в 2022 году заработал за защиту водителя и взрослых пассажиров 87 процентов. Для сравнения: Land Rover Discovery Sport набрал 84 процента.