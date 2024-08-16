Перечислены китайские автомобили, которые россияне готовы купить вновь

Более 90% россиян, владеющих автомобилями Geely, Changan и Exeed, готовы приобрести машины этих брендов повторно, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные онлайн-опроса 1,9 тыс. человек.

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Наибольшую лояльность проявили владельцы автомобилей Geely. Почти 95% из них заявили о готовности купить машину этой марки вновь. Также высокую лояльность показали владельцы Changan: о готовности снова купить машину этого китайского бренда сообщили 91,6% владельцев. На третьем месте в рейтинге марка Exeed (91,2% лояльных клиентов), за ней следует бренд Voyah с показателем более 86%.