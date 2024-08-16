В Казахстане снова упали цены на новую Toyota Camry

В Казахстане дилеры объявили скидки на седан Toyota Camry. В начальной комплектации «Комфорт» модель теперь предлагается по цене 15 900 000 тенге (2 942 000 рублей). Ранее дилеры просили за такой вариант 17 300 000 тенге (3 200 000 рублей). Скидка распротраняется на технику 2023 года, запасы которой всё ещё остаются нераспроданными.

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Как рассказали редакции Quto дилеры японской марки, акция стартовала весной, затем была приостановлена локальным офисом, а сейчас перезапущена вновь.

У наших соседей Toyota Camry оснащается только 2,5-литровым 206-сильным атмосферным мотором и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В базовый набор оборудования включены шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль и светодиодный фары, а вот задние фонари будут галогенными.

Кстати, в Казахстане предпочитают покупать Tank 300 вместо нового Prado: об этом редакции Quto рассказал сотрудник одного из казахстанских дилерских центров, торгующих японской маркой.