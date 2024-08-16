В Москве стали реже сбивать пешеходов на нерегулируемых переходах

В Москве сократилось число наездов на пешеходов на нерегулируемых переходах.Пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщила о снижении количества наездов на пешеходов на нерегулируемых переходах за период с января по июль этого года на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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Если в 2023 году было зарегистрировано 376 таких происшествий, то в этом — 319. Также на 20% сократилось число погибших пешеходов на регулируемых переходах и на 29% на нерегулируемых.

В ведомстве считают, что снижению показателей способствует контрастное освещение, когда стойки светят на переход сверху, что позволяет водителям видеть пешехода издалека в тёмное время суток и в плохую погоду.

По словам Ликсутова, на 12% сократилось число происшествий, которые происходили по вине пешеходов. Так, за январь-июль 2023 года произошло 412 ДТП из-за перехода дороги в неположенном месте. За аналогичный период этого года этот показатель сократился на 18%.

Ранее стало известно, что в Москве обсуждают возможность создания площадок для любителей ревущих моторов. Спальные районы и оживлённые городские улицы не предназначены для подобных развлечений. Именно поэтому для любителей дрифта и рычащих моторов нужны специальные оборудованные площадки, где они могли бы тренироваться и проводить время, не создавая опасных ситуаций на дорогах общего пользования и не превышая нормы шума.