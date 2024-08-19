Раскрыто, как изменились комплектации подорожавших Lada Niva Travel

Выяснилось, как изменилcя функционал Lada Niva Travel после удорожания. Портал «Лада.онлайн» разобрался в причинах второго повышения цен за полтора месяца. В середине августа Lada Niva Travel прибавила от 12 до 49 тысяч рублей, однако во всех комплектациях появилась антиблокировочная система тормозов с электронным распределением тормозных усилий, а двигатели экостандарта «Евро-2» заменены на более современные «Евро-5».

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Базовая комплектация Classic с переходом в 2024 модельный год стала дороже на 19 тысяч рублей: теперь Niva Travel стоит от 1 314 000 рублей. В «средней» версии Comfort больше нет рейлингов, но цена выросла на 12 тысяч рублей до 1 408 000 рублей. Подушки безопасности в гамму до сих пор не вернулись.

Модификации Luxe и [Black] отныне доступны только с круиз-контролем и ограничителем скорости, четырьмя динамиками аудиосистемы (вместо двух) и комплексом Enjoy Pro на основе «Яндекс.Авто»: прибавка составила 49 и 36 тысяч рублей соответственно. Интересный нюанс: рейлингов у версии [Black]'24 больше нет, хотя это предтоповая комплектация за 1 564 000 рублей.

Дальнейшее обновление Niva Travel связывают с четвёртым кварталом 2024 года: к этому моменту рассчитывают вернуть в гамму подушки безопасности. Следующий апгрейд подоспеет в 2025 году: внедорожник планируют оснастить светодиодными фарами, изменённой решёткой радиатора, а также добавить более тяговитый двигатель от переднеприводных Lada.