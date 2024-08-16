Стало известно, сколько всего мотоциклов в России
По состоянию на начало июля 2024 года в России зарегистрировали 2,18 млн мотоциклов. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».
Краснодарский край является лидером по данному показателю (111,4 тыс. единиц). На второй строчке расположилась Москва (97,6 тыс. ед.), на третьей - Саратовская область (95 тыс. ед.), на четвертой - Тульская область (80,9 тыс. шт.), на пятой - Подмосковье (73,5 тыс. шт.).
На долю отечественного «ИЖ» приходится около 28% от всего мотопарка РФ (всего насчитывается 600 тыс. ед.). Также в списке оказалась продукция Ирбитского мотозавода, представленная брендом «Урал» (277,2 тыс. ед.) и Завода имени Дегтярева («Восход»; 192 тыс. ед.).
Как отмечается, 56,5% всех мотоциклов в стране имеют отечественное происхождение. На втором месте по распространенности в парке находятся японские (доля — 12,9%), на третьем — белорусские (6,5%). На пятой строчке расположились китайские и чешские мотоциклы (6,4% и 5,9% соответственно).
Ранее Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что в Санкт-Петербурге начали наказывать водителей слишком громких автомобилей и мотоциклов. Как отмечалось, городская полиция разработала специальный механизм для выявления таких автомобилистов и байкеров.