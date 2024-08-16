Стало известно, сколько всего мотоциклов в России

По состоянию на начало июля 2024 года в России зарегистрировали 2,18 млн мотоциклов. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».

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Краснодарский край является лидером по данному показателю (111,4 тыс. единиц). На второй строчке расположилась Москва (97,6 тыс. ед.), на третьей - Саратовская область (95 тыс. ед.), на четвертой - Тульская область (80,9 тыс. шт.), на пятой - Подмосковье (73,5 тыс. шт.).

На долю отечественного «ИЖ» приходится около 28% от всего мотопарка РФ (всего насчитывается 600 тыс. ед.). Также в списке оказалась продукция Ирбитского мотозавода, представленная брендом «Урал» (277,2 тыс. ед.) и Завода имени Дегтярева («Восход»; 192 тыс. ед.).

Как отмечается, 56,5% всех мотоциклов в стране имеют отечественное происхождение. На втором месте по распространенности в парке находятся японские (доля — 12,9%), на третьем — белорусские (6,5%). На пятой строчке расположились китайские и чешские мотоциклы (6,4% и 5,9% соответственно).

Ранее Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что в Санкт-Петербурге начали наказывать водителей слишком громких автомобилей и мотоциклов. Как отмечалось, городская полиция разработала специальный механизм для выявления таких автомобилистов и байкеров.