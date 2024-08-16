Bentley разрабатывает невидимые экраны для создания идеальной роскоши

Bentley готовится произвести революцию в дизайне автомобильных интерьеров с помощью новой технологии невидимых экранов. Компания разработала патент, который позволяет скрывать мультимедиа-дисплеи до момента их использования, обеспечивая при этом чистоту и элегантность салона.

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Вместо традиционных экранов на передней панели Bentley будет использовать инновационные материалы, такие как кожа, дерево и металл, которые выглядят как обычная отделка, но могут становиться прозрачными по мере необходимости, сообщает SPEEDME.RU. Эта новая технология направлена на создание более роскошного интерьера без визуального шума. Вместо привычных кнопок и ручек управление функциями автомобиля будет осуществляться через сенсорные панели и жесты, что способствует повышению безопасности за счет снижения отвлечения водителя.

Дополнительные цветные индикаторы на колонках и вентиляционных отверстиях смогут менять оттенок в зависимости от температуры или громкости, добавляя новый уровень интерактивности. Кроме того, Bentley планирует использовать эту технологию в автономных автомобилях. Экраны могут размещаться не только на передней панели, но и на дверях, создавая комфортную и социальную атмосферу внутри салона. Эти инновации станут важным шагом в создании автомобилей будущего, где технологии будут служить как комфорту, так и эстетике.