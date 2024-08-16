Раскрыта внешность преемника Lamborghini Huracan

Суперкар Lamborghini Temerario рассекретили до официальной премьеры. В Сеть попали два изображения модели, которая сменит двигатель V10 на гибридную систему с «битурбовосьмёркой» в основе. Комбинированная отдача составит около 900 лошадиных сил, причем скомпонован Temerario, скорее всего, будет, как флагманский Revuelto: с электромотором в корпусе коробки передач и ещё двумя на передней оси.

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Преемник Lamborghini Huracan будет называться Temerario — в переводе с итальянского «дерзкий», «отважный». Уже известно, что модель частично унифицируют с Revuelto, но вместо атмосферного V12 6.5 ей достанется новая «битурбовосьмерка» 4.0, дополнять которую будут три электромотора. По неофициальным данным, комбинированная отдача составит «не менее 900 лошадиных сил». Для сравнения: у Revuelto в активе 1015 «лошадок», а у самого мощного Huracan — 640.

«Восьмерка» на Temerario сможет крутиться до 10 000 оборотов в минуту и будет выдавать 800 лошадиных сил. Схема установки электромоторов окажется аналогичной Revuelto: один будет зажат между ДВС и коробкой передач, два оставшихся установят на передней оси, за счет чего будет реализован полный привод и контроль вектора тяги. Всё это обеспечит «лучшую в сегменте динамику и управляемость».

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По итогам 2023 года впервые в истории Lamborghini удалось передать клиентам больше 10 тысяч автомобилей, и наибольшей популярностью снова пользовался кроссовер Urus — 6087 штук. За ним следуют суперкары Huracan (3962 шт.) и Aventador (63 шт.). Но на самом деле второе место «Уракана» ничего не значит: это по-прежнему самая популярная модель в истории марки. А вот получится ли у Temerario сместить её с пьедестала, покажет время.