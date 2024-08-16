Названы пять ошибок, которые делают покупатели автомобилей с пробегом

При покупке автомобиля «с рук» будущий собственник обычно совершает много ошибок, сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического директора международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никиту Родионова. Одна из ошибок — верить толщиномеру.

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«Очень многие сегодня берут на осмотр автомобиля с пробегом толщиномеры и проходятся по кузову. Однако на рынке очень много кузовных сервисов, которые выкрашивают автомобиль «под прибор». Толщиномер показывает, что элемент некрашеный, но по факту красился», — сказал эксперт.

Кроме того, некоторые проверяют машину через онлайн-сервисы, но не заезжают в сервис. Техническое состояние автомобиля обязательно необходимо тщательно проверять, пояснил эксперт.

Также не стоит забывать о проверке истории машины с точки зрения ФНП. Именно в нотариальной палате есть сведения о залогах и ограничениях в ГАИ.

Часто в объявлении указывается один VIN-номер автомобиля, однако по факту он другой. При проверке онлайн-сервисами в отчете будет идеальная информация. Покупатель выезжает на осмотр и на месте забывает сверить VIN-номер. Эта уловка недобросовестных продавцов.

Иногда покупатель пытается найти хорошую машину с пробегом и начинает придираться к мелочам, например к затертому рулю. Однако при этом он может упустить более серьезные неисправности.

До этого руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин сообщил, что оклейка автомобиля пленкой помогает сохранить его жизненный цикл. Однако при несоблюдении определенных правил кузовные детали могут разрушиться.

По его словам, если на металлических кузовных деталях уже есть сколы или вмятины, то ни один специалист и детейлинг-центр не даст гарантии по качеству. Мелкое, не обработанное ничем повреждение со временем приведет к возникновению коррозии и дальнейшему разрушению детали. Также в этом месте может образоваться пузырь, поскольку под пленкой останется воздух. В дальнейшем от мойки, дождей или встречного ветра пленка в данном месте может начать расходиться. Причем совершенно неважно, какую выбрать: более дешевую виниловую или дорогую полиуретановую.