Эксперт перечислил проблемы, к которым приведут кривые диски

Эксплуатация автомобиля с погнутыми легкосплавными дисками может привести к быстрому выходу из строя элементов подвески, износу шин и ДТП. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

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«Будет нарушена балансировка, это значит, что водитель будет ощущать вибрации при движении, а у деталей подвески серьезно сократится ресурс», — сказал Родионов.

Неправильная форма легкосплавных дисков также приводит к сбитым углам установки колес. Из-за этого увеличивается тормозной путь, шины изнашиваются быстрее, а подвеска работает некорректно.

Значительные повреждения диска могут привести к таким опасным последствиям, как самопроизвольная разбортовка на ходу. Здесь уже возникает риск серьезного ДТП, предупредил эксперт.

На дороге случается масса ситуаций, когда водители могут повредить литые диски своего автомобиля. Погнуть их можно, например, попав в большую выбоину на скорости или просто неудачно наехав на препятствие.