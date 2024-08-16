Японские кей-кары могут стать спасением для европейских городов

Европейский рынок электромобилей сталкивается со стагнацией, и производители ищут новые решения для стимулирования спроса. Одним из перспективных направлений могут стать японские кей-кары — небольшие, легкие и доступные электромобили, которые уже стали популярными в Японии, сообщает 32cars.ru.

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Генеральный директор Renault Лука де Мео предложил адаптировать эти компактные автомобили для Европы, что может дать толчок развитию экологически чистого транспорта на континенте. Однако появление кей-каров в Европе потребует пересмотра существующих регуляций, ограничивающих минимальные размеры автомобилей. Эти маленькие электромобили могут стать идеальными для городских условий и послужить альтернативой старым, загрязняющим автомобилям.

Их доступность и экономичность делают их привлекательным решением, хотя стоит учитывать, что запас хода может быть ограничен до 200 км — вполне достаточного для ежедневных поездок по городу. Снижение стоимости батарей, возможно за счет натрий-ионных технологий, также может сделать кей-кары более привлекательными для европейских потребителей, помогая сократить расходы и поддержать развитие этого сегмента.