МВД предложило исключить обязательное предоставление ОСАГО при регистрации авто

МВД России проект постановления правительства, предлагающий исключить из правил государственной регистрации транспортных средств необходимость предоставлять страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автомобилей (ОСАГО). Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

© РИА Новости

Как сообщили в министерстве, также предлагается уточнить порядок прекращения и возобновления государственного учета транспортных средств.

Кроме этого, в ведомстве заявили, что в правила вносятся изменения, предусматривающие необходимость проведения осмотра автомобилей при оформлении паспортов машин в отношении не состоящих на государственном учете транспортных средств либо в отношении состоящих на государственном учете машин взамен регистрационных документов, установленных нормативными правовыми актами РФ, РСФСР, СССР, которые были выданы до 1993 года. Помимо этого, расширяется перечень возможных случаев снятия с госучета транспортных средств.

До этого сообщалось, что россияне все чаще сталкиваются с нехваткой выплат по ОСАГО для покрытия ремонта авто.