У Rolls-Royce Phantom Extended появилась специальная версия Scintilla. Она получила самый сложный в истории отделения Bespoke внутренний дизайн дверей, «Галерею» с узором из алюминиевых лент, «звездный» потолок, состоящий из полутора тысяч световодов, и покрытую керамикой статуэтку «Дух экстаза». Фигурка должна напомнить о том, что источником вдохновения для маскота вполне могла бы стать статуя Ники Самофракийской.

© Motor.ru

Компания Rolls-Royce представила особую серию Phantom Extended, посвященную статуэтке «Дух экстаза». Коллекция включает десять автомобилей с уникальной отделкой и самым сложным в истории отделения Bespoke внутренним дизайном дверей. Украшающая их вышивка сделана пятью разными нитями, состоит из 633 тысяч отдельных стежков и дополнена перфорацией с подсветкой, что добавляет глубины днем и завораживающего блеска ночью. Как и на Phantom Inspired by Cinque Terre, для узоров использован застил «татами», состоящий из прилегающих друг к другу стежков фиксированной длины.

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

«Галерею» на передней панели Phantom Scintilla (в переводе с лат. — искра) украсили восемь алюминиевых лент. Их покрыли керамикой, а края отполировали до зеркального блеска, чтобы игра света создавала ощущение движения и текучести. Потолок Bespoke Starlight Headliner здесь состоит из 1500 оптоволоконных световодов и 4450 отверстий, через которые видна серебристая подложка. Тот же самый мотив «элегантности, динамизма и бесплотной красоты» можно увидеть и на откидных столиках. Сделаны узоры с помощью трафарета и 19 слоев лака (одно их нанесение заняло 190 часов), в который подмешали переливающиеся на свету частицы.

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

Наконец, носовая фигурка «Дух экстаза» получила керамическую отделку. Официально считается, что скульптор Чарльз Сайкс запечатлел в ней образ английской актрисы и фотомодели Элеонор Торнтонон. Однако когда маскот только задумывался, управляющий директор Rolls-Royce Клод Джонсон хотел видеть в нём отсылки к статуе Ники Самофракийской, выставленной в Лувре и сделанной из чистейшего паросского мрамора. В отделении Bespoke просто объединили две идеи, сохранив знакомую всем форму. При этом даже цветовая схема кузова выбрана таким образом, чтобы напоминать цвет моря вокруг острова Самотраки — места, где была найдена статуя Ники.

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

Цена Phantom Scintilla, разумеется, не разглашается. Автомобили продаются через фирменные шоурумы Rolls-Royce Private Office — сегодня они есть в Объединенных Арабских Эмиратах и Китае, а осенью первый Private Office откроется в США.