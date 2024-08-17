Эксперт объяснил, почему пешеходов до сих пор не штрафуют за нарушение ПДД. Сейчас в России до сих пор нет законодательной базы для технической возможности автоматически выявлять и штрафовать пешеходов за нарушения ПДД.

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По словам директора департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп», компании-оператора системы фотовидеофиксации в Подмосковье Александра Домбровского, камера не может заглянуть в паспорт, который подтверждает личность нарушителя. Но техника способна его идентифицировать по биометрическим данным.

Когда биометрия станет повсеместным явлением, тогда нарушителей ПДД можно будет привлекать к ответственности по закону, уверен эксперт. Причём, ни очки, ни маски, ни головные уборы не смогут помешать системе правильно определить человека, совершившего нарушение.

Недавно в Москве начали тестировать светофор с биометрической камерой распознавания лиц, который фиксирует нарушителя на пешеходном переходе.

Современные камеры могут выявлять не только пешеходов, пренебрегающих правилами дорожного движения, но и велосипедистов, а также водителей различных СИМ.