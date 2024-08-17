Новый Volkswagen Passat Pro дебютирует на автосалоне в Китае

Volkswagen готовится представить на автосалоне в Чэнду обновленный седан Passat Pro, который выпускается для китайского рынка. Об этом сообщает Autohome.

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Автомобиль получит два варианта оформления передней части. Один из них решен в строгом стиле, с решеткой радиатора, снабженной горизонтальными хромированными планками. Исполнение R-Line подразумевает решетку радиатора черного цвета и колесные диски оригинального дизайна. Седан в исполнении R-Line будет ориентирован на молодежную аудиторию.

Длина седана — 5006 мм, колесная база — 2871 мм. У него изменилось и оформление задней части: задние фонари соединены светодиодной полосой, поперечный отражающий элемент вмонтирован и в задний бампер. Для Passat Pro предусмотрено два двигателя: турбомотор 1.5 развивает 160 л.с., турбомотор 2.0 — 220 л.с.