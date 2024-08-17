BMW просит деньги за адаптивную подвеску, которая установлена с завода

BMW просит деньги за адаптивную подвеску, хотя она с завода есть на всех машинах
Компания BMW пополнила список опций по подписке адаптивной M-подвеской. Такое решение стало очередным подтверждением тому, что автопроизводители расширяют список функций, которые будут доступны покупателям за дополнительную плату. При этом адаптивная подвеска изначально устанавливается на все машины, где она доступна в качестве опции. Таким образом, покупателям придется платить за программное обеспечение, которое разблокирует эту функцию.
Разблокировать адаптивную подвеску автовладельцы смогут через фирменный магазин Connected Drive Получается, что компания предлагает клиентам активировать предустановленную в автомобили функции. Система предусматривает пробный период, в течение которого автомобилисты могут бесплатно тестировать подвеску в течение месяца. Если опция устраивает владельца автомобиля, он может навсегда разблокировать ее за 500 долларов.
При этом стоимость адаптивной подвески изначально уже включена в цену автомобиля. В результате клиенты баварского бренда должны доплачивать исключительно за работу программного обеспечения. Не исключено, что в будущем появятся частные умельцы, которые за определенную плату смогут разблокировать предустановленное оборудование, включая M-подвеску.
В середине мая стало известно, что компания Hyundai планирует ввести собственную платную подписку на популярные опции. При этом неизвестно, какой функционал производитель планирует предлагать за доплату.