BMW просит деньги за адаптивную подвеску, которая установлена с завода

Компания BMW пополнила список опций по подписке адаптивной M-подвеской. Такое решение стало очередным подтверждением тому, что автопроизводители расширяют список функций, которые будут доступны покупателям за дополнительную плату. При этом адаптивная подвеска изначально устанавливается на все машины, где она доступна в качестве опции. Таким образом, покупателям придется платить за программное обеспечение, которое разблокирует эту функцию.

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Разблокировать адаптивную подвеску автовладельцы смогут через фирменный магазин Connected Drive Получается, что компания предлагает клиентам активировать предустановленную в автомобили функции. Система предусматривает пробный период, в течение которого автомобилисты могут бесплатно тестировать подвеску в течение месяца. Если опция устраивает владельца автомобиля, он может навсегда разблокировать ее за 500 долларов.

При этом стоимость адаптивной подвески изначально уже включена в цену автомобиля. В результате клиенты баварского бренда должны доплачивать исключительно за работу программного обеспечения. Не исключено, что в будущем появятся частные умельцы, которые за определенную плату смогут разблокировать предустановленное оборудование, включая M-подвеску.

В середине мая стало известно, что компания Hyundai планирует ввести собственную платную подписку на популярные опции. При этом неизвестно, какой функционал производитель планирует предлагать за доплату.