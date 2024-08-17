Продается автодом на базе 50-летней пожарной машины Mercedes-Benz

В Германии продают автодом на базе пожарного грузовика Mercedes-Benz. В основу необычного кемпера легла платформа модели LA 1113 B образца 1974 года. По своему прямому назначению спасательный автомобиль служил вплоть до наступления нынешнего тысячелетия. Спустя три года после списания грузовик с пробегом 60 000 километров превратили в полноценный кемпер, оснащенный всем необходимым для длительных путешествий. Однако на этом модернизация модели не закончилась. Нынешний владелец обновил автодом четыре года назад.

© Motor.ru

В ходе последних доработок в жилом отсеке, выполненном из вишневого дерева, появился Wi-Fi модуль и современный телевизор. На крыше владелец установил солнечные панели. Кроме того, машина оборудована полноценной кухонной зоной, туалетом с душем, а также кондиционером, спальными местами и системой автономного отопления. В кабине водителя находится мультимедийная система и сиденья на пневмоподвеске.

© Collectors Garage

© Collectors Garage

© Collectors Garage

© Collectors Garage

© Collectors Garage

В движение полноприводный автодом приводит дизельный двигатель мощностью 187 лошадиных сил, укомплектованный 12-ступенчатой механической трансмиссией. Максимальная скорость машины составляет сто километров в час. Кемпер также оснащен топливным баком на 450 литров, креплениями для велосипедов и запаски на крыше кабины.

Приобрести необычный винтажный кемпер с современным оснащением можно за 149 000 евро (примерно 14,7 миллиона рублей по текущему курсу).

В начале июля в Италии выставили на продажу необычный автодом, построенный на базе советского УАЗ-452. Редчайшую «Буханку» тогда оценили почти в девять тысяч евро.