В Великобритании полицейские конфисковали более 60 роскошных автомобилей

Полиция Лондона конфисковала более 60 премиальных автомобилей и спорткаров. По данным пресс-службы городского совета района Вестминстер, в ходе облавы сотрудникам правопорядка при участии Бюро страхования транспортных средств удалось изъять модели Ferrari, Lamborghini, Bentley, а также Rolls-Royce и McLaren. Общая стоимость всех конфискованных автомобилей составила 7,7 миллиона долларов (почти 685 миллионов рублей).

© Motor.ru

Лондонская полиция провела операцию после многочисленных жалоб местных жителей на шумное и опасное вождение. По итогам задержаний городские власти заявили, что не приветствуют автомобилистов, которые систематически устраивают гонки поздней ночью.

Судя по фотографиям, опубликованным ведомством, в числе роскошных автомобилей полицейские конфисковали Ferrari Purosangue, Lamborghini Urus, Range Rover Evoque, а также Rolls-Royce Cullinan и Wraith. Кроме того, сотрудники арестовали пять подозреваемых в страховом мошенничестве, а также несколько граждан за опасное вождение.

Ранее полицейские из американского штата Мичиган приобрели в ведомственный автопарк винтажный Chevrolet Camaro. Деньги на покупку спорткара сотрудники правопорядка взяли у наркоторговца.