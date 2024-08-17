Maserati показала флагманский суперкар GT2 Stradale

Компания Maserati, как и обещала, показала в рамках автомобильной неделе в Монтерее (США, штат Калифорния) новый флагманский суперкар GT2 Stradale, который представляет собой облегчённую и более производительную версию Maserati MC20.

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Среднемоторный суперкар Maserati MC20 дебютировал в 2020 году, в прошлом году на его основе был сделан гоночный Maserati GT2, а сегодня представлен дорожный Maserati GT2 Stradale, спроектированный с учётом полученного гоночного опыта. О конверсии гоночной машины в дорожную в данном случае речи не идёт, Maserati GT2 Stradale — это вполне самостоятельная модель, ориентированная именно на дороги общего пользования и трек-дни и не имеющая регламентных ограничений, накладываемых на сугубо гоночные автомобили класса GT2.

Maserati GT2 Stradale имеет по сравнению с исходным MC20 комплексно переработанное наружное аэродинамическое оперение, в том числе более развитый передний сплиттер и фиксированное заднее антикрыло на ажурных стойках — вместе они создают на высоких скоростях до 500 кг прижимной нагрузки. В конструкции кузова более широко используется углепластик, что вкупе с другими мероприятиями по снижению веса позволило уменьшить сухую массу на 60 кг до 1365 кг — одни только лёгкие кованые 20-дюймовые колёса позволили сбросить 19 кг.

Салон тоже подвергся ревизии: с целью снижения веса и улучшения эргономики переработана центральная консоль с шайбой выбора ездовых режимов, дверные ручки выполнены в виде текстильных ремешков, установлены новые облегчённые кресла Sabelt, большинство поверхностей обиты антибликовой алькантарой. Руль стал более сплюснутым, в верхнюю часть обода внедрена гирлянда светодиодов, как у гоночных машин, — она позволяет лучше контролировать обороты двигателя. Багажник остался только один, передний, объёмом 100 л. Между тем уровень оснащения по-прежнему довольно высокий: предусмотрена 695-ваттная аудиосистема Sonus Faber с дюжиной динамиков, беспроводная зарядка для смартфона и прочие удобства.

Установленный за кокпитом 3,0-литровым бензиновый битурбомотор V6 Nettuno получил модифицированные турбокомпрессоры и новую систему выхлопа. Максимальная мощность выросла на 10 л.с. до 640 л.с., а вот максимальный крутящий момент наоборот снизился на 10 Нм до 720 Нм. Коробка передач прежняя — 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, вся мощность передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал. Время разгона до 100 км/ч сократилось на 0,1 с до 2,8 с, максимальная скорость снизилась на 1 км/ч до 324 км/ч.

Подвеска на двойных поперечных рычагах «по кругу» перенастроена с целю повышения точности управления, заново откалибровано рулевое управление, в колёсах установлены более мощные тормоза Brembo. За доплату предлагается пакет повышения производительности Performance Pack, в который входят карбон-керамические тормоза, полуслики Michelin, электронно управляемая блокировка дифференциала и наиболее хардкорный ездовой режим Corsa Evo, позволяющий выжать максимум из машины на треке. Пакет Performance Plus добавляет сверху четырёхточечные ремни безопасности и огнетушитель.

Цена Maserati GT2 Stradale пока не объявлена, но, полагаем, она превысит 300 тысяч евро.