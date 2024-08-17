В России продают длиннобазные седаны Mercedes-Benz A-класса из Китая

В России продают длиннобазные седаны Mercedes-Benz A-класса. Как рассказал редакции Quto менеджер автосалона, где представлен автомобиль китайского производства, в нашу страну ввезена пусть небольшая, но партия таких машин. Это значит, что дефицита удлинённых «Мерседесов» точно нет.

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Общая длина «поднебесной» версии Mercedes-Benz A-класса — 4609 мм, то есть такой автомобиль лишь немного короче европейского C-класса. В Китае базовый вариант A 180 L стоит от 249 500 юаней — это 3 000 000 рублей, так что «накрутка» дилера совсем невелика.

Надо заметить, что машины выпускает совместное предприятие Beijing Benz Automobile Co. (BBAC), что является крупнейшим по объёму выпуска мерседесовским подразделением. И ещё одна любопытная ремарка: в Китае основные поклонники А-класса — это женщины моложе 30 лет.

Между тем, в Европе Mercedes-Benz предложил солидные скидки для покупателей Maybach: покупатели лимузинов смогут получить дисконт до десяти процентов.