С марта 2025 года в России запустят маркировку автомобильных жидкостей

В России планируют запустить маркировку отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей. Проект постановления правительства об этом, подготовленный Минпромторгом, размещен для общественного обсуждения.

© Российская газета

В пояснительной записке к документу говорится, что маркировка поможет борьбе с нелегальным оборотом автомобильных жидкостей и смазочных материалов, доля которого на рынке не менее 50%.

При этом с 1 марта начнется регистрация в информационной системе участников оборота этой продукции, а с 1 сентября ее маркировка станет обязательной.

В Минпромторге напомнили, что с 1 июля этого года проводится эксперимент по добровольной маркировке смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей. Он продлится до 28 февраля 2025-го.

За это время производители, импортеры и организации оптовой и розничной торговли могут протестировать технологии маркировки и взаимодействия с информационной системой.