Смена пола не может быть основанием для лишения водительских прав

Эксперты объяснили, возможно ли лишение прав из-за нетрадиционной ориентации. Недавнее заявление депутата Виталия Милонова про «содомитов на дороге» наделало немало шума в обществе. А до этого Минздрав России выступил с предложением запретить водить автомобиль людям с расстройством сексуального поведения, расширив перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. Но позже появилось опровержение этой информации.

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В обновлённый список внесён фетишизм, эсгибиционизм, вуайеризм, педофилия, садомазохизм, а также расстройство половой идентификации, к которому можно относится транссексуализм, трансвестизм и расстройство половой идентификации в детском возрасте. К этому добавили психические расстройства — шизофрению, шизотипические и бредовые расстройства, невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства, а также умственную отсталость и расстройство настроения.

Врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун говорит, что ни смена пола, ни нетрадиционная ориентация не влияют на поведение на дороге. Ссылаясь на практику, эксперт отметил, что у него не было случаев, чтобы человека лишали прав по противопоказаниям, связанным с половой идентификацией или сексуальными отклонениями. И только в случае наличия сопровождающих психических расстройств, например, депрессии или шизофрении, это может стать медицинскими противопоказаниями для управления транспортным средством, говорит врач. Причём, они должны быть стойкими и проявляться в тяжелой форме. То есть, просто грустное настроение не может быть основанием для запрета вождения, пишут «Известия».

Пресс-служба НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России, комментируя ситуацию, заявила, что этот проект не имеет каких-либо дополнительных противопоказаний по сравнению с действующим с 2014 года списком.

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай объясняет, что факт наличия у человека диагноза или обращение к психиатру в прошлом не могут быть основанием для лишения прав. В случае действующего постановления и предложенных поправок указано, что перечисленные расстройства являются противопоказаниями только в случае хронического и длительного течения, с частыми обострениями.