Tuthill GT One: суперкар по мотивам мелкосерийного Porsche из 90-х

Британцы построили современную версию суперкара Porsche 911 GT1 из 1990-x. Среднемоторное купе получило имя GT One, у него углепластиковый кузов и углерод-керамические тормоза. Двигатель при этом можно выбирать: «атмосферник» либо наддувный «оппозитник» объемом 4,0 литра. Запланированный тираж — 22 экземпляра.

Загадочный Porsche, сфотографированный в аэропорту Лос-Анджелеса, действительно оказался новым проектом британской мастерской Tuthill. Названа машина GT One, что явно отсылает к мелкосерийному 911 GT1 Straßenversion из 1990-х. Причем, как и вдохновивший авторов суперкар, этот, скорее всего, тоже помесь чего-то с чем-то, поскольку имеет среднемоторную компоновку. Ещё у него подвески на двойных поперечных рычагах, углерод-керамические тормоза и каркас безопасности, соответствующий требованиям FIA.

© Tuthill

© Tuthill

© Tuthill

© Tuthill

Выбор двигателей невелик: крутильный 500-сильный «атмосферник» 4.0 либо турбированный агрегат с отдачей больше 600 сил. Коробка передач — семиступенчатая «механика» или «робот». Внешние панели у GT One целиком углепластиковые, и все эти волнующие изгибы нарисовал живущий в Калифорнии дизайнер Флориан Флатау, ранее сотрудничавший с ателье Singer. В планах Tuthill значатся только 22 двухдверки, но сколько они будут стоить, неизвестно.

© Tuthill

© Tuthill

Оригинальный Porsche 911 GT1 Straßenversion был выпущен в количестве 25 штук, все — с дефорсированной до 544 лошадиных сил и 600 Нм оппозитной «шестёркой» 3.2. Передняя часть у суперкара была от Porsche 993, задняя — от 962. При этом у пяти образцов фары мимикрировали под 993-й, у 20 — под 996-й. По паспорту разгон до ста у GT1 Straßenversion занимал 3,9 секунды, а максимальная скорость составляла 308 километров в час.