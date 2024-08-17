Intel разработает передовую архитектуру для автомобилей

Компании Intel и Karma Automotive объединят усилия для разработки «передовой программно-определяемой архитектуры для автомобилей», дебют которой намечен на 2026 год.

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Эта новая вычислительная платформа призвана «изменить автомобильную индустрию» за счет увеличения вычислительной мощности, снижения веса и возможности обновления по воздуху, следуя примеру Tesla, пишут СМИ со ссылкой на компании.

Первым автомобилем, оснащенным этой инновационной архитектурой, станет Kayeva от Karma — электрокупе мощностью 1000 лошадиных сил. Kayeva стоимостью 300 000 долларов покажет преимущества SoC Intel для управления питанием, которая оптимизирует инверторы, DC-DC преобразователи и зарядные устройства. Кроме того, разработка Intel будет питать контроллеры домена, используя ИИ.

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Партнерство обещает более широкие последствия для отрасли. Intel и Karma планируют распространить свою программно-определяемую архитектуру автомобилей на других автопроизводителей и поставщиков.