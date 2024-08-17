МВД попросили придумать, как возвращать водительские права участникам СВО

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева обратилась к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой разработать механизм возврата водительских прав участникам спецоперации, пишет ТАСС. Она уточнила, что военные уже обращаются в Гоставтоинспекциию, но там отсутствуют какие-либо рекомендации.

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Прошу вас проработать порядок реализации данного федерального закона, — сказано в обращении депутата.

Госдума 30 июля приняла правительственный законопроект о порядке возврата изъятых водительских прав участникам СВО. Закон вступит в силу 19 августа. Речь идет об административных правонарушениях: по ходатайству командования дело должны будут приостановить.

Если военнослужащего снова поймают на несоблюдении правил ПДД, то его лишат водительского удостоверения. Тимофеева указывает, что должностные лица не знают о принятии закона.

Ранее депутат Госдумы от «Новых людей» Ксения Горячева заявила, что партия предложила оптимизировать механизм выдачи водительского удостоверения участникам спецоперации. По ее словам, политсила выступает за предоставление права водить машину инвалидам с ампутированными руками, если они могут сдать экзамены.

До этого участники движения «Ветераны России» обратились в МВД РФ с предложением запретить людям старше 70 лет водить автомобиль. Авторы инициативы сослались на ухудшение зрения, слуха и реакции с возрастом.