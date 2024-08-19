Эксперт рассказал, почему в СССР мечтали о машинах со слабыми моторами

Журнал "За рулём" провёл исторический экскурс, в рамках которого попытался найти ответ на вопрос, почему многие в СССР желали купить автомобиль с меньшим по мощности двигателем.

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Начали с исключения - "Запорожца", который как раз-таки требовался народу с более мощным 40-сильным двигателем из-за лучшего охлаждения, ощутимой динамики и при этом практически таким же расходом топлива, как у 30-сильного двигателя. Но покупали всё равно наименее мощный, так как он был представлен в продаже, а 40-сильная версия авто была дефицитом.

В случае с "Москвичом-412" версия с наименее мощным мотором (408-й) была предпочтительнее, так как "переваривала" бензин АИ-76 - более доступный, который к тому же можно было купить у тех, кто его сливал на автобазах, по 15 копеек за литр. С автомобилем "ГАЗ-24" история аналогичная - "таксистский" ЗМЗ-24-01 потреблял 76-й бензин.

С "Жигулями" история больше касается стороны престижа и доступности: версии с малообъёмными двигателями 1,3 литра были более доступны как по времени ожидания, так и по стоимости (хотя в деньгах разница была не очень существенной). Во-вторых, внешне такие версии не отличались от более дорогих и дефицитных:

"Поэтому ВАЗ-21033 или ВАЗ-21063 оставались в глазах окружающих не менее престижными, чем версии с "родными" моторами", - пишет "ЗР".

Ранее стало известно о "секрете" пластикового элемента на фарах "классического" семейства АвтоВАЗа.