Kia и Hyundai представили технологию защиты электрокаров от возгорания

Компании Hyundai Motor и Kia представили ряд технологий для своей системы управления батареей (BMS), обеспечивающей пожарную безопасность электромобилей. Такая необходимость появилась после массового пожара электромобилей в Инчхоне, где сгорели около 100 машин.

© Ferra.ru

BMS служит «умным» контроллером батареи, который защищает элемент и предоставляет информацию о процессе использования. В Hyundai и Kia подчеркнули, что их система BMS, разработанная на основе многолетнего опыта и исследований, обеспечивает безопасность и эффективность работы аккумуляторной системы в целом.

Благодаря этим технологиям BMS отслеживает различные факторы, включая напряжение, сопротивление, ток, температуру и условия работы, и при обнаружении неисправностей автоматически принимает меры по обеспечению безопасности. Когда BMS обнаруживает какие-либо неисправности, немедленно оценивает уровень риска и инициирует меры по контролю безопасности электромобиля. Данные о нештатных ситуациях передаются в удалённые центры поддержки автовладельцев, которые затем автоматически отправляют клиенту текстовое сообщение.

Последние модели EV также оснащены функцией, способной обнаруживать мгновенные и микро-короткие замыкания (микро КЗ), что может помочь системе выявить потенциальные дефекты за несколько дней или даже недель до того, как они станут серьёзными и опасными.