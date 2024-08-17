У Tank 400 появится бензиновая версия с начинкой от Tank 300

Китайский портал Autohome познакомился с вездеходом без системы Hi4-T. Внешние отличия сводятся к отсутствию зарядного лючка в заднем правом крыле, но техника другая. Ожидается, что «четырёхсотый» унифицируют с умеренно-гибридным Tank 300: с 2,0-литровым бензиновым двигателем (245 сил, 380 Нм) будет сочетаться 9-ступенчатый автомат и полный привод с муфтой спереди.

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Обычный Tank 400 был сертифицирован весной 2023 года, но на рынке внедорожник доступен только в виде гибрида. Похоже, что к моменту появления серийной версии бензиновый турбомотор 2.0 символически дефорсируют (с 252 до 245 лошадиных сил), однако трансмиссия с жёстко подключаемой передней осью и 8-ступенчатым автоматом для «четырёхсотки» не заявлена. Ожидается, что без гибрида Tank «похудеет» на три центнера.

Вероятно, бензиновый «четырёхсотый» выйдет на рынок почти одновременно с дизельной версией. По данным китайских журналистов, переход на «традиционные» силовые установки позволит снизить цену на 12-13 процентов до 250 тысяч юаней (35 тысяч долларов). Для сравнения базовый Tank 300 стоит от 200 тысяч юаней (28 тысяч долларов), а внедорожник с такой же умеренно-гибридной силовой установкой обойдётся в 227 тысяч юаней (32 тысячи долларов).

Дебют Tank 400 с новыми бензиновыми и дизельными двигателями может состояться на автосалоне в Чэнду через две недели. Экспортные перспективы внедорожников очевидны: за рубежом спрос на такие модификации может быть даже выше, чем в Китае. Россиянам «четырёхсотку» официально не обещали, но прототип такого вездехода тестируют на заводе GWM в Тульской области с прошлого года.