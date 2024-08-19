НефАЗ и ЛиАЗ готовятся к отказу от китайских моторов Weichai. Портал «Автобусы и вообще» выяснил: использовать двигатели из Поднебесной становится накладно, и два крупнейших российских автобусных завода ищут альтернативы. Из-за повышения отпускных цен на комплектующие и НефАЗ, и ЛиАЗ рассматривают другие варианты газовых моторов: «дочка» КамАЗа рассчитывает на локализованный Cummins, подмосковный завод — на битопливные ярославские дизели ЯМЗ.

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В настоящий момент у российских заводов не так много альтернатив китайским двигателям на газомоторных автобусах. И обновлённые НефАЗ-5299, и перспективные туристические автобусы с индексом 5222 разрабатывались с прицелом на агрегаты Weichai. Актуальный газовый ЛиАЗ-5292 тоже оснащается мотором этого производителя. Однако из-за санкций закупка Weichai может стать экономически нецелесообразна.

У НефАЗа есть наработки с газовым двигателем КамАЗ-445.560-200 (локализованный Cummins), также на подходе модификации шестицилиндрового мотора на газовом топливе. Ещё один вариант — возвращение к закупкам китайских моторов Yuchai: на НефАЗ-5299 десятилетней давности такие агрегаты ставились. Ликинский автобусный завод может адаптировать для своих автобусов дизели ЯМЗ.

«Импортозаместить» китайские ведущие мосты и автоматические коробки передач в обозримом будущем вряд ли удастся. Сейчас на российских автобусах используются оси HanDe и трансмиссии FastGear. Впрочем, наработки по отечественным автоматизированным коробкам передач ведутся, но в основном проекты касаются грузовых машин.