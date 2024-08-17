В России появился самый долговечный внедорожник в мире

В России начали продавать японский кроссовер Toyota Sequoia, который регулярно возглавляет мировые топы самых долговечных и выносливых внедорожников. Об этом сообщает сайт Avtonovostidnya.ru.

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Аналитики высчитали, что выгоднее всего покупать кроссовер во Владивостоке. Там он стоит от 9,2 миллиона рублей в трех различных комплектациях,

В других российских городах машина обойдется дороже. В Ростове-на-Дону за Toyota Sequoia просят 11 млн, в Смоленске — 12,6 млн. В салонах Москвы за имеющийся автомобиль надо отдать 14,2 млн рублей, по предзаказу он будет стоить дешевле — 12,9 млн рублей.

Toyota Sequoia оснащена гибридной силовой установкой i-Force Max в 437 лошадиных сил. Она включает двигатель 3,5 литра с двойным турбонаддувом и электромотор. Машина имеет АКПП и полный привод.

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Существует особая версия машины TRD Pro, отличающаяся новой подвеской с оригинальными пружинами и дорогими амплитудозависимыми амортизаторами. При небольших ходах штока обеспечивается плавность хода и энергоемкость даже на сложных трассах.

Также у TRD Pro есть подогрев передних сидений, руля, боковых зеркал и лобового стекла. Кроме того, в автомобиле имеется цифровая приборная панель и мультимедийный комплекс, камера кругового обзора, люк в крыше и третий ряд сидений.