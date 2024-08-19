Эксперт рассказал, как не нарваться на подделку при покупке автозапчастей

Автовладельцам не стоит гнаться за самыми дешевыми автозапчастями, потому что так они рискуют приобрести подделку. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на экспертов.

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«Если увидите, что синтетическое масло известного бренда продается по 500 рублей за литр, будьте уверены — это подделка. Цена заметно ниже среднерыночной — явный признак подделки. Не гонитесь за «выгодными» предложениями на маркетплейсах, — посоветовал член правления Союза автосервисов России, заместитель генерального директора компании «ЕвроАвто» Илья Плисов.

Кроме того, специалисты советуют покупать запчасти для машины только в проверенных магазинах, чтобы не наткнуться на контрафакт. По их мнению, лучше всего делегировать это дело сервисным центрам. Директор торговой сети по продаже запчастей Роман Виноградов отметил, что даже профессионалы не всегда смогут отличить подделку от оригинала. Однако в этом случае водитель может предъявить им претензию, заключил он.

Глава «PolandShop» Владимир Чубрик до этого рассказал «Газете.Ru», что при покупке автозапчастей важно обращать внимание на качество упаковки и маркировки товара. Поддельные запчасти часто имеют некачественную упаковку или неправильную маркировку, уточнил он.