В Казахстане снова подешевели новые Toyota Camry, и вот почему

У соседей до сих пор продаются машины в кузове XV70, причём на складах остаются экземпляры 2023 года выпуска. Чтобы избавиться от седанов уходящего поколения, в представительстве предложили скидки: стартовая цена снизилась с 17,3 миллиона тенге (3,24 млн рублей) до 15,9 миллиона тенге (2,98 миллиона рублей). Вероятно, акция предваряет дебют Toyota Camry XV80 в Казахстане.

Изначально в Казахстане продавались Toyota Camry российского производства, но после 2022 года поставки приостановились. Вернулся бизнес-седан прошлой весной, и автомобили было решено поставлять с японского завода. За 16 месяцев цены ни разу не повышались, ранее аналогичный восьмипроцентный дисконт уже предлагали, но затем вернулись к изначальному прайс-листу.

Новая Toyota Camry

Казахские клиенты Toyota предпочитают Tank 300 новому Prado 250

В России продают абсолютно новую Toyota Camry: цена удивила

У соседей предлагают седаны с 2,5-литровым «атмосферником» (206 сил, 243 Нм) и 8-ступенчатым автоматом. В базовой комплектации шесть подушек безопасности, светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, медиасистема с 9-дюймовым тачскрином, подогрев передних кресел и руля, а также обогрев зеркал. Однако салон тканевый, двигатель запускается с поворота ключа, а круиз-контроля нет.

Вероятно, до конца года в Казахстане предложат новую Toyota Camry XV80, причём местная линейка может быть самой консервативной в мире. На ключевых рынках японская марка сделала ставку на гибриды, но в странах СНГ к таким силовым установкам относятся с недоверием: возможно, Toyota решит сохранить классические агрегаты.

Седаны — всё? Изучаем, куда катится автомобильный мир